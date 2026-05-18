Онколог Черемушкин сообщил, что УФ-лучи особенно негативно сказываются на пожилых людях
Онколог Евгений Черемушкин предупредил в беседе с aif.ru, что ультрафиолетовые лучи особенно опасны для людей пожилого возраста.
По словам врача, негативное влияние солнца — проблема, которая усугубляется с возрастом.
«Чем старше, тем хуже. Потому что защитные ресурсы уменьшаются, кожа подсыхает, происходят и другие возрастные изменения», — объяснил медик.
Черемушкин посоветовал в жаркие дни избегать прогулок днем и использовать солнцезащитные кремы.