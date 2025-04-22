Онкогематолог Ирина Лукьянова: повторяющиеся ангины могут указывать на лейкоз

Онкогематолог Ирина Лукьянова рассказала «Газете.Ru» о признаках лейкоза, которые люди часто игнорируют.

Среди них — повторяющиеся ангины, повышенная кровоточивость из носа и десен, а также синяки на теле и темно-красная сыпь на коже и слизистых оболочках, написал сайт kp.ru.

Врач отметила, что у пациентов с лейкозом часто развивается анемия, вызывающая одышку, слабость и бледность кожи. Кроме того, чрезмерная потливость, не связанная с физическими нагрузками или жарой, тоже может быть сигналом заболевания. Проблемы с легкими также указывают на необходимость обследования.