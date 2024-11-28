Огнетерапевт Смирнова: большинство болезней имеют психосоматическую природу

Ученые и специалисты ВОЗ давно признали, что многие болезни имеют психосоматическую природу. Об этом изданию «Страсти» рассказала огнетерапевт Татьяна Смирнова.

По словам эксперта, огнетерапия считается наиболее древней методикой восточной медицины, которая помогает в лечении болезней. Благодаря ей можно вылечить не только физические недуги, но и поправить ментальное здоровье.

«Без знания основ психосоматики как одного из инструментов, которые как раз и используются в огнетерапии, невозможно избавиться от болезни раз и навсегда», — считает специалист.

При этом Смирнова заметила, что при запущенной стадии того или иного недуга лечить одну лишь душу будет недостаточно.