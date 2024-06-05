Офтальмолог Услу: солнцезащитные очки стоит носить даже в пасмурную погоду

Длительное воздействие солнечного света сильно вредит глазам. Для их защиты необходимо носить солнцезащитные очки даже в пасмурную погоду, сообщил турецкий офтальмолог Бурджу Уста Услу сайту Hurriyet.

По словам специалиста, особенно это касается тех людей, кто перенес рефракционную хирургию, операцию по удалению катаракты или имеет заболевания сетчатки, сообщил сайт kp.ru.

Если не носить солнцезащитные очки, то со временем могут появиться ожоги слоев конъюнктивы и роговицы, а также волдыри на белке глаза, отметил врач.