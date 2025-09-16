Офтальмолог Сулейманова предостерегла от неправильного использования холодных компрессов

Специалист офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова сообщила «Газете.Ru» , что ледяные патчи и охлаждающие маски могут привести к сосудистому спазму и временному ухудшению зрения из-за резкого охлаждения век.

«Локальное воздействие холода вызывает сужение сосудов век и запускает симпатическую реакцию, которая может кратковременно менять глазной кровоток», — отметила офтальмолог. Это может быть опасно для людей с сосудистыми нарушениями, мигренями или глаукомой.

Также Сулейманова рассказала о рисках холодового ожога кожи, травмы роговицы и дестабилизации слезной пленки при использовании холодных средств. Она порекомендовала использовать теплые компрессы людям с дисфункцией мейбомиевых желез и после лазерных процедур.

«Холодные компрессы допустимы при отеках, синяках и аллергическом зуде. Их лучше брать из холодильника, а не из морозилки», — подытожила специалист.