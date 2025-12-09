Офтальмолог Шкатова предупредила, что летающие мушки могут сигнализировать о разрыве или отслойке сетчатки

Любое нарушение зрения может вызывать беспокойство, особенно такие явления, как летающие мушки, вспышки света или затемнения. О причинах их возникновения «Вечерняя Москва» поговорила с офтальмологом сети клиник «Андреевские больницы — Неболит» Аленой Шкатовой.

По словам специалиста, полупрозрачные точки или нити, заметные на ярком однородном фоне, обычно безобидны. Они связаны со строением глаза и движением стекловидного тела, которое занимает основной объем глазного яблока.

С возрастом или под влиянием определенных факторов структура стекловидного тела изменяется: фибриллы сближаются, утолщаются и склеиваются, образуя плотные непрозрачные участки.

«Световые лучи, проходя через эти уплотнения, отбрасывают тень на сетчатку, которую мы и воспринимаем как плавающие объекты различной формы», — объяснила офтальмолог.

Подобные оптические эффекты часто встречаются при близорукости, возрастных изменениях или проблемах с шейным отделом позвоночника. Обычно они не опасны и требуют лишь наблюдения, но есть тревожные симптомы, при появлении которых нужно немедленно обратиться к специалисту: внезапное увеличение количества «мушек»; появление световых вспышек, молний перед глазами; возникновение «занавески» или затемнения в поле зрения; искажение формы предметов; резкое ухудшение остроты зрения.

«Все это может свидетельствовать об опасных патологиях», — предостерегла врач. Среди них — отслойка стекловидного тела, разрыв или отслойка сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело.

Для поддержания здоровья глаз специалист порекомендовала регулярно проходить осмотры у офтальмолога, защищать глаза от ультрафиолетового излучения, соблюдать режим зрительных нагрузок, обеспечивать полноценное питание, богатое антиоксидантами, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.