Офтальмолог Шилова рассказала, что лопнувшие в глазах сосуды могут быть связаны с гипертонией

Врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, о каких заболеваниях могут сообщать лопнувшие в глазах сосуды. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Как сообщила медик, это состояние называется субконъюнктивальным кровоизлиянием. Несмотря на то, что выглядит оно угрожающе, никакой серьезной угрозы для здоровья оно не несет. Подобные сбои в организме могут быть связаны с гипертонией, провоцирующей разрыв сосудистой стенки из-за повышенного давления.

Также кровоизлияния могут возникать при патологии сосудов и из-за черепно-мозговых травм, которые требуют медицинского вмешательства, добавила специалист.