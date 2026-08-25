Офтальмолог Шилова призвала делать перерывы при работе за компьютером

Шилова предупредила, что длительная работа за компьютером снижает частоту моргания и требует постоянной фокусировки вблизи. Это может вызвать усталость глаз, жжение, затуманивание зрения и головную боль.

Врач посоветовала соблюдать правило «20-20»: каждые 20 минут на 20 секунд переводить взгляд на предмет примерно в шести метрах. Также она рекомендовала раз в час ненадолго вставать из-за стола и чаще полностью моргать.

Шилова отметила, что монитор нужно размещать на расстоянии вытянутой руки, немного ниже уровня глаз. На экране не должно быть бликов, а его яркость должна соответствовать освещению в комнате.

При редкой сухости можно использовать увлажняющие капли типа искусственной слезы. При регулярном дискомфорте и ежедневной потребности в каплях следует обратиться к офтальмологу: причиной могут быть синдром сухого глаза, воспаление век, нарушения зрения или проблемы с контактными линзами.