Офтальмолог Шилова предупредила о риске отслойки сетчатки из-за мушек перед глазами

Мушки и вспышки перед глазами могут быть как безобидным явлением, так и признаком серьезной угрозы зрению. Доктор медицинских наук, профессор и офтальмохирург Татьяна Шилова рассказала «Ридусу» , когда необходимо срочно обратиться к врачу.

Небольшие помутнения, которые не меняются со временем, обычно связаны с возрастными изменениями внутри глаза и не угрожают зрению. Однако впервые возникшие мушки или вспышки нельзя считать безобидными без осмотра специалиста.

Особенно тревожными признаками являются внезапное увеличение количества мушек, появление россыпи черных точек, ощущение сажи в глазах, пелена, темная тень или занавес сбоку, выпадение части поля зрения либо снижение остроты зрения. Такие симптомы могут возникать при разрыве сетчатки, кровоизлиянии или начинающейся отслойке сетчатки.

При появлении занавеса, выраженном ухудшении зрения или быстром расширении темной зоны обращаться к офтальмологу нужно немедленно. Разрыв и отслойка сетчатки нередко протекают без боли, поэтому могут игнорироваться человеком в течение долгого времени.

Вспышки перед глазами также могут возникать при мигрени с аурой. Обычно это мерцающие линии или зигзаги, которые видны обоими глазами. Они постепенно изменяются и проходят в течение ограниченного времени. Но первый подобный эпизод также требует медицинской оценки.