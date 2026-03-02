Офтальмолог Серков указал на вред антишпионских экранов для зрения

Антишпионские экраны способны негативно сказываться на зрении, хотя конкретные последствия требуют дальнейшего изучения. Об этом эксперты рассказали «Известиям» .

По словам врача-офтальмолога Сергея Серкова, коротковолновой синий свет вызывает усталость глаз и окислительный стресс. Усугубляет ситуацию недостаточная контрастность изображений на защищенных экранах.

«Длительная работа без перерывов и использование гаджетов перед сном могут приводить к нарушениям сна», — предупредил медик.

Специалист в области информационных технологий Даниил Аржаков подчеркнул, что конструктивные особенности защитных фильтров усиливают нагрузку на глаза. Эти фильтры поглощают часть света, делая изображение визуально менее ярким, вынуждая пользователя напрягать глаза и увеличивать яркость дисплея, что провоцирует перенапряжение мышц глаза и повышает утомляемость.