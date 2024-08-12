Офтальмолог Павленко: при попадании песка в глаз может развиться бактериальная инфекция

Офтальмолог Юрий Павленко рассказал, как оказать первую помощь при попадании песка в глаз. Действовать необходимо исключительно чистыми руками, отметил медик в беседе с Life .

Если проморгаться не удалось, следует промыть полость кипяченой водой или специальным средством, посоветовал врач. Он пояснил, что неприятные ощущения могут сохраняться даже после удаления инородного тела.

По словам эксперта, при первой возможности стоит обратиться в поликлинику. Песок в глазу способен спровоцировать развитие бактериальной инфекции.