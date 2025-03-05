Офтальмолог Отхозория: после 20 минут чтения нужно делать перерывы на 20 секунд

Дошкольники могут столкнуться с проблемами со зрением из-за частого использования смартфонов, даже если проводят за ними немного времени. Об этом сообщила врач-офтальмолог клиники 3Z Айгуль Отхозория в разговоре с изданием ferra.ru.
Чтобы предотвратить ухудшение зрения, офтальмолог рекомендует соблюдать правило 20−20−20−2. Это значит, что после 20 минут работы или чтения нужно сделать перерыв на 20 секунд и посмотреть на предметы вдалеке. Также врач советует проводить не менее двух часов в день на свежем воздухе.
Перед тем как принимать решения, связанные со здоровьем, необходимо проконсультироваться с врачом, сказала в заключение Отхозория.
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