Офтальмолог Отхозория: попадание косметики в глаза грозит конъюнктивитом

Декоративная косметика может попасть в глаза и стать причиной воспалений. Это, в свою очередь, грозит появлением ячменя или конъюнктивита, рассказала врач-офтальмолог Айгуль Отхозория сайту RuNews24.ru.

По словам специалиста, самое большое количество косметики попадает в глаза именно во время сна, поэтому так важно вечером использовать очищающие средства. Лучше всего снимать макияж с помощью одноразовых ватных дисков.

Кроме того, заболевания глаз могут возникнуть на фоне ношения недоброкачественных солнцезащитных очков, плохого питания и недосыпа, отметила врач.