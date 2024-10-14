Офтальмолог Мазунин посоветовал обратиться к врачу при появлении тумана в глазах

Для сохранения зрения необходимо регулярно посещать офтальмолога, чтобы вовремя выявить и лечить серьезные заболевания. Доцент, кандидат медицинских наук Игорь Мазунин посоветовал при первых признаках ухудшения зрения немедленно обратиться к врачу, сообщил pravda-nn.ru .

Если стало трудно разбирать текст на близком расстоянии, линии и буквы искажаются, это может указывать на проблемы в центральной зоне сетчатки. Утреннее затуманивание и сужение поля зрения могут свидетельствовать о глаукоме.

Также снижение остроты зрения, особенно при ярком свете, может указывать на начало катаракты. Не стоит ждать, лучше обратиться к специалисту сразу.