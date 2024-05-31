Офтальмолог Лещенко: курение способно усугублять глазные болезни

Офтальмолог Ирина Лещенко рассказала о влиянии курения на органы зрения. Так, вредная привычка никак не связана с развитием близорукости и дальнозоркости, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

Однако под воздействием никотина возникают или усугубляются многие глазные болезни. Ухудшаются процессы, отвечающие за кровоснабжение глаз, пояснила врач.

По ее словам, курильщики чаще сталкиваются с ишемическими состояниями и атеросклеротическими поражениями. Кроме того, конъюнктивит в данном случае протекает тяжелее.

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