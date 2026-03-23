Офтальмолог Куренков сообщил, что солнечная активность может спровоцировать помутнение хрусталика

С наступлением весны увеличивается световой день, а вместе с ним — активность солнечных лучей. Это время года повышает риск развития катаракты и рака кожи на веках при отсутствии защиты от солнца. Подробнее рассказал офтальмолог Вячеслав Куренков, передала «Вечерняя Москва» .

По словам врача, у людей с предрасположенностью к меланоме и большим количеством родинок на веках стимуляция солнечными лучами может вызвать развитие злокачественной формы рака кожи.

«Солнечная активность может спровоцировать помутнение хрусталика, которое впоследствии приводит к катаракте», — предупредил специалист.

Он добавил, что при УФ-индексе свыше трех-четырех единиц рекомендуется использовать солнцезащитные средства для кожи и очки для защиты глаз.