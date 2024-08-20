Офтальмолог Казанцева: контактные линзы могут вызывать ухудшение зрения
Неправильный подбор контактных линз может обернуться серьезным вредом для здоровья глаз. Об этом рассказала офтальмолог Елена Казанцева в беседе с радиостанцией Sputnik.
По ее словам, перед покупкой оптических изделий необходима консультация со специалистом. Важно учитывать такие параметры, как диаметр, радиус кривизны, влагосодержание, кислородопроницаемость.
«Если диаметр линзы меньше диаметра глаза, то линза будет давить на роговицу и вызывать кислородное голодание», — пояснила врач.
Со временем, предупредила медик, данное воздействие приведет к ухудшению зрения.