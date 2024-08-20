Офтальмолог Казанцева: контактные линзы могут вызывать ухудшение зрения

Неправильный подбор контактных линз может обернуться серьезным вредом для здоровья глаз. Об этом рассказала офтальмолог Елена Казанцева в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, перед покупкой оптических изделий необходима консультация со специалистом. Важно учитывать такие параметры, как диаметр, радиус кривизны, влагосодержание, кислородопроницаемость.

«Если диаметр линзы меньше диаметра глаза, то линза будет давить на роговицу и вызывать кислородное голодание», — пояснила врач.

Со временем, предупредила медик, данное воздействие приведет к ухудшению зрения.