Офтальмолог Казанцев: ультрафиолетовое излучение весной опасно для глаз

Врач-офтальмолог Антон Казанцев предупредил, что весна — то самое время, когда глазам нужна особая забота. В беседе с радио Sputnik он рассказал о возможных проблемах со зрением в этот период.

Весной из-за тепла и влажности легко подхватить инфекцию. Чтобы не заболеть конъюнктивитом, важно соблюдать гигиену рук, не делиться личными вещами и избегать контакта с больными людьми.

Весеннее цветение может вызвать аллергию. Поллиноз — это аллергия на пыльцу растений, которая сопровождается зудом, покраснением и слезотечением глаз. Для облегчения симптомов врач рекомендует использовать увлажняющие капли, регулярно очищать глаза и стараться не выходить на улицу утром, когда концентрация пыльцы в воздухе особенно высока.

Ультрафиолетовое излучение весной опасно для глаз. Когда дни становятся длиннее, а снег еще не растаял, глаза более уязвимы для УФ-лучей. Постоянное воздействие ультрафиолета может привести к снежной слепоте или ожогу роговицы и сетчатки. Защитить глаза помогут солнцезащитные очки с UV-фильтрами, широкополые шляпы и кепки, добавил медик.