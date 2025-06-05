Офтальмолог Казанцев посоветовал проводить один день в неделю без гаджетов

Ежедневно среднестатистический человек проводит перед экранами устройств до 10 часов — это работа, общение в соцсетях, просмотр сериалов и переписки. Однако последствия могут быть серьезными: от головной боли до потери остроты зрения. Как избежать проблем, рассказал офтальмолог Антон Казанцев в беседе с Daily Moscow .

По его словам, цифровой детокс — это сознательный отказ от гаджетов на определенное время для восстановления здоровья глаз и психики. Медик рекомендовал попробовать проводить один день в неделю без телефона, компьютера и планшета. Можно запланировать прогулку в лес или парк, так как зеленый цвет снижает напряжение и улучшает аккомодацию.

Врач также посоветовал заменить игры на телефоне обычными настольными хотя бы пару раз в неделю. Кроме того, Казанцев предложил поставить напротив рабочего стола красивую картину или постер с множеством деталей. Раз в час нужно отвлекаться на несколько минут, рассматривая элементы изображения: детали пейзажа, фигуры людей, цвета.