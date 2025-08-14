Офтальмолог Казанцев напомнил, что при аллергии или конъюнктивите запрещено носить контактные линзы

Врач-офтальмолог Антон Казанцев в интервью «Радио 1» поделился информацией о случаях, при которых ношение контактных линз не рекомендуется.

Эксперт подчеркнул, что контактные и очковые коррекции зрения имеют свои особенности и не являются взаимозаменяемыми. При воспалении глаз, аллергии или конъюнктивите использование контактных линз недопустимо.

В таких ситуациях, особенно при сильной близорукости, очки становятся необходимостью, привел слова доктора сайт «Известия». Казанцев подчеркнул, что при соблюдении гигиены и отказе от ночного ношения линз они не причинят вреда.

Врач также дал рекомендации по сохранению зрения при работе за компьютером. Он предложил соблюдать правило 20-20-20: каждые 20 минут работы за экраном переводить взгляд на 20 секунд на объект на расстоянии не менее 20 метров. Кроме того, полезно осознанно моргать и увлажнять глаза, резюмировал офтальмолог.