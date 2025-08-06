Офтальмолог Ивановская отметила, что у детей до 14 лет экранное время не должно превышать 40 минут

Офтальмолог Наталья Ивановская в интервью «Пятому каналу» указала на опасность длительного использования гаджетов. Она отметила, что человеческий глаз эволюционно приспособлен к дальнему зрению, поэтому постоянная фокусировка на близких объектах может привести к перенапряжению глазных мышц.

Особое внимание специалист уделила цилиарной мышце, отвечающей за фокусировку взгляда. При длительном использовании экранов эта мышца напрягается и перестает работать правильно, что приводит к спазму аккомодации, отметил сайт aif.ru.

Врач подчеркнула, что причинами этого состояния могут быть длительная работа на близком расстоянии, неправильная организация рабочего места, недостаток физической активности и другие факторы. У детей постоянное напряжение глаз может привести к близорукости.

Для профилактики офтальмолог рекомендовала делать перерывы каждый час при работе с экранами, а также ограничивать время использования гаджетов: детям до 14 лет — не более 40 минут в сутки, взрослым — до шести часов.