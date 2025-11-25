Офтальмолог Горбачева предупредила о рисках для зрения при недостаточной яркости света

Врач офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева сообщила «Газете.Ru» , что работа в условиях недостаточной освещенности может негативно сказаться на зрении.

По словам специалиста, в полутемной комнате зрачок расширяется, через периферию оптических сред проходит больше рассеивающихся лучей, из-за чего картинка на сетчатке теряет четкость. «Главная проблема не в оттенке лампы, а в недостаточной яркости», — подчеркнула Горбачева. Это может вызвать головные боли и потерю концентрации внимания, написали «Известия».

Особенно осторожными следует быть пожилым людям. С возрастом снижается прозрачность в хрусталике, поэтому людям преклонного возраста требуется больше света.

Горбачева рекомендует использовать отдельные лампы с рассеянным светом для чтения и работы. Она также советует избегать частого использования светодиодных ламп с низкочастотным мерцанием, поскольку это может вызвать раздражение нервной системы и привести к головным болям.

Ранее ученые из Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что воздействие яркого света ночью значительно увеличивает вероятность сердечной недостаточности и инфаркта. Анализ данных показал, что у людей, подвергавшихся наибольшему воздействию света в период с 00:30 до 06:00, риск сердечной недостаточности оказался на 56% выше, а вероятность сердечного приступа — на 47% выше по сравнению с теми, кто использовал свет меньше всего.