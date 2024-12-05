Офтальмолог Георгиев: посещение бассейна в линзах может обернуться воспалением роговицы

Нарушение режима использования контактных линз может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Подробнее рассказал офтальмолог Стефан Георгиев в беседе с « ТСН24 ».

Если не снимать линзы на ночь или при посещении бассейна, бани, душа, вероятны крайне тяжелые осложнения, заявил врач. По его словам, речь идет, например, о воспалении роговицы.

«Если что-то попадет в глаз, может начать развиваться инфекционный процесс», — предупредил медик.

Специалист также посоветовал не затягивать с лечением. Из-за отсутствия своевременной терапии при попадании агрессивной флоры возникает риск потери зрения и даже глаза.