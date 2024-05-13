Офтальмолог Елисеева: 15-минутные перерывы в работе за компьютером помогут сохранить зрение | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 13:41 Офтальмолог Елисеева: 15-минутные перерывы в работе за компьютером помогут сохранить зрение

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Офтальмолог Татьяна Елисеева посоветовала делать перерывы во время работы за компьютером. Гаджеты вызывают синдром усталости глаз, из-за чего появляются головные боли, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Глаза страдают из-за большой утомляемости, бывает синдром сухого глаза, потому что человек за компьютером реже моргает», — пояснила врач.

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Она посоветовала использовать увлажняющие капли, а также не забывать про гимнастику для глаз. Кроме того, важно отходить от монитора каждые полчаса и отдыхать 15 минут. Такие правила помогут сохранить здоровое зрение, сообщила эксперт.