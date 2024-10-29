Офтальмолог Борзых: некачественная косметика может вызвать воспаление конъюнктивы и роговицы

Неправильный выбор декоративной косметики способен навредить здоровью глаз. Средства необходимо покупать только в проверенных местах. Об этом рассказал офтальмолог Виктор Борзых в беседе с Life .

По его словам, использование некачественной туши может обернуться жжением, зудом, покраснением. Кроме того, среди последствий — воспаление конъюнктивы и роговицы. При неосторожном применении карандаша и подводки есть риск занести инфекцию, добавил врач.

Специалист посоветовал внимательно следить за чистотой кистей для макияжа. За 10-15 минут до нанесения косметики стоит закапать капли, имитирующие естественную слезу.