Офтальмолог Бехорошвили: головные боли после долгой работы за компьютером могут указывать на астигматизм

Чаще всего астигматизм передается по наследству, однако многие люди не подозревают у себя наличие такого недуга. Сигналом нарушения зрения, вызванного неправильной формой роговицы или хрусталика, могут стать головные боли, возникающие после длительного чтения или работы за компьютером, рассказал «Известиям» врач-офтальмолог Ираклий Бехорошвили.

По словам эксперта, привести к астигматизму также могут травмы и воспаления, влияющие на форму роговицы. Среди других симптомов заболевания — трудности с фокусировкой зрения, размытое или искаженное изображение на разных расстояниях.

Легкие формы астигматизма корректируются очками или специальными контактными линзами. Для лечения сложных случаев используют лазерные процедуры, заключил Бехорошвили.

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