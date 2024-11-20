Офтальмолог Бехорошвили: головные боли после долгой работы за компьютером могут указывать на астигматизм

Чаще всего астигматизм передается по наследству, однако многие люди не подозревают у себя наличие такого недуга. Сигналом нарушения зрения, вызванного неправильной формой роговицы или хрусталика, могут стать головные боли, возникающие после длительного чтения или работы за компьютером, рассказал «Известиям» врач-офтальмолог Ираклий Бехорошвили.