Офтальмолог Баласанян предостерегла от ежедневного использования туши

Редкая женщина не имеет в своей косметичке тушь, однако к выбору этого косметического средства нужно подходить ответственно. Об этом радио Sputnik рассказала врач-офтальмолог Виктория Баласанян.
Она объяснила, что для ежедневного использования подойдет качественная тушь без отдушек, лучше гипоаллергенная, важно обращать внимание на состав. А вот пользоваться водостойким средством на постоянной основе не стоит.
Потому что ее сложно стирать, приходится делать это с усилием, что может механически травмировать глаз. В результате у человека может развиться конъюнктивит или блефарит, подчеркнула врачч.
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