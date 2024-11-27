Офтальмолог Баласанян предостерегла от ежедневного использования туши

Редкая женщина не имеет в своей косметичке тушь, однако к выбору этого косметического средства нужно подходить ответственно. Об этом радио Sputnik рассказала врач-офтальмолог Виктория Баласанян.

Она объяснила, что для ежедневного использования подойдет качественная тушь без отдушек, лучше гипоаллергенная, важно обращать внимание на состав. А вот пользоваться водостойким средством на постоянной основе не стоит.

Потому что ее сложно стирать, приходится делать это с усилием, что может механически травмировать глаз. В результате у человека может развиться конъюнктивит или блефарит, подчеркнула врачч.