Офтальмолог Бакеев: влажность и недостаток солнца негативно влияют на зрение

Осенью и зимой люди, которые носят корригирующие очки, могут видеть размытую картинку и снижение контрастности. Капли воды, конденсат и повышенная влажность создают «туман» перед глазами. При выходе на улицу или входе в помещение из-за температурных скачков зрение становится хуже, появляется напряжение. С этими неудобствами мириться нельзя.

Чтобы картинка оставалась четкой, Бакеев советует использовать антифог-спреи. Они не дают конденсату образовываться на линзах очков. Если человек носит контактные линзы, стоит выбирать модели с высокой кислородопроницаемостью — так глаза будут меньше уставать.

Бакеев также отметил, что в Петербурге осенью и зимой мало солнечного света. Организму трудно вырабатывать витамин D. Его нехватка приводит к сухости глаз, ухудшению адаптации к темноте. Чтобы снизить нагрузку на зрение, врач советует носить очки с фильтром синего света, есть жирную рыбу, яйца и орехи, богатые витамином D.