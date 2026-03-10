Офтальмолог Азнаурян предупредил о вреде весеннего солнца для глаз

Офтальмолог Игорь Азнаурян в интервью радиостанции Sputnik рассказал о потенциальном вреде весеннего солнца для зрения.

Многие ошибочно полагают, что мартовские лучи безобидны из-за прохладной погоды. Однако весной происходит резкая смена светового режима, и глаза испытывают повышенную нагрузку из-за роста доли ультрафиолета и синего спектра.

«Весна — самое коварное время для наших глаз. И в зоне риска находимся абсолютно все, независимо от возраста», — отметил Азнаурян.

Особенно чувствительны к весеннему солнцу люди со светлыми глазами, так как их радужка пропускает больше света. Кроме того, весной атмосфера становится прозрачнее, а снег и лед отражают до 80% ультрафиолета.