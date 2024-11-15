Офтальмолог Азнаурян: глазные капли помогут защитить зрение при использовании смартфона

Смартфоны сильнее других гаджетов вредят нашим глазам. Это связано с относительно небольшим размером их экрана, который мы подносим близко к лицу. Как сохранить остроту зрения, рассказал доктор медицинских наук, детский офтальмохирург Игорь Азнаурян в беседе с радио Sputnik .

Врач объяснил, что при смотрении на любой экран мы непроизвольно реже моргаем. В результате глаз не получает достаточного увлажнения слезной жидкостью, что приводит к синдрому сухого глаза. Это ослабляет локальный иммунитет и делает отрган зрения более уязвимым к различным инфекциям, добавил Азнаурян.

Чтобы предотвратить эту проблему, необходимо использовать глазные капли для дополнительного увлажнения. Препарат подбирается индивидуально и только офтальмологом, самостоятельно выбранные капли могут произвести обратный эффект и лишь усугубить ситуацию, подчеркнул специалист.