Офтальмолог Адамян: стресс может спровоцировать резкое ухудшение зрения
Эмоциональные переживания способны оказывать негативное влияние на состояние глаз. Об этом рассказала офтальмолог Арпине Адамян в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, во время стресса человек может столкнуться с отеком центральной зоны сетчатки. К причине относится нарушение проницаемости сосудов.
«При этом возникает стойкое „пятно“ в поле зрения, искажение линий, резко снижается острота зрения», — пояснила врач.
Она также предупредила о возможном появлении «мушек» и «искр» перед глазами. Зачастую данная проблема сопровождается слезотечением и неприятными ощущениями от света, добавило Ura.ru.
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