Общественная Служба Новостей: сон на животе может ухудшить кровообращение мозга

Качество сна существенно влияет на физическое и эмоциональное состояние человека. Общественная Служба Новостей выяснила, какие преимущества и недостатки есть у различных положений тела во время ночного отдыха.

Одной из самых неблагоприятных поз считается сон на животе, так как при таком положении нарушается естественная анатомия позвоночника и шеи, пережимаются артерии, что может ухудшить кровообращение мозга.

Сон на боку менее вреден, но он способен усугубить проблемы с органами дыхания. Также после длительной ночи в этой позе могут возникать неприятные болевые ощущения в шее или спине.

Положение на спине противопоказано людям, страдающим от храпа, и беременным женщинам, поскольку в такой позе усиливается давление на вены, добавил MIR24.TV.