Общественная Служба Новостей: симптомы пневмонии могут различаться в зависимости от возраста

Пневмония, или воспаление легких, — серьезное заболевание, требующее своевременного лечения. Его симптомы могут быть похожи на признаки простуды или бронхита, поэтому важно знать, как отличить пневмонию от других болезней, написала Общественная Служба Новостей .

Пневмония — это инфекционное заболевание, поражающее альвеолы — маленькие воздушные мешочки в легких. Они заполняются жидкостью или гноем, что приводит к нарушению дыхания и нехватке кислорода в организме.

Причинами воспаления могут быть бактерии, вирусы, грибки или вдыхание токсичных веществ.

Симптомы пневмонии могут различаться в зависимости от возраста, иммунитета и вида возбудителя. Однако есть общие признаки, которые должны насторожить:

— Кашель, который сначала сухой, а затем становится влажным с мокротой желтого, зеленого цвета и иногда с прожилками крови. — Высокая температура, которая при бактериальной пневмонии может достигать 38–40 градусов, а при вирусной быть не слишком высокой. — Боль в груди, которая усиливается при глубоком вдохе или кашле. — Одышка и нехватка воздуха даже при минимальной нагрузке. — Общая слабость и интоксикация, выражающиеся в сильной усталости, головной боли, потливости, потере аппетита и тошноте.

У детей до пяти лет и пожилых людей пневмония может развиваться стремительно, поэтому при любых подозрениях лучше сразу обратиться за медицинской помощью.

Врач проводит осмотр и назначает обследования, включая прослушивание легких, анализ крови, рентген грудной клетки и анализ мокроты. В сложных случаях может быть назначена КТ легких.