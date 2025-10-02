Общественная Служба Новостей: ОРВИ не стоит лечить антибиотиками без назначения врачей

С приходом осени увеличивается риск подхватить ОРВИ — острую респираторную вирусную инфекцию. Заболевание передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями, а инкубационный период может длиться от нескольких часов до трех-пяти дней, написала Общественная Служба Новостей .

Чем не стоит лечить ОРВИ: антибиотики без назначения врача; жаропонижающие при температуре до 38,5 градуса; горячее молоко с медом при боли в горле; банки и горчичники.

Чем можно лечить ОРВИ: солевые растворы и сосудосуживающие капли при заложенности носа; теплые напитки, например, чай с липой или ромашкой, при кашле; полоскания содой или фурацилином и рассасывание специальных таблеток при боли в горле.

Среди народных методов можно выделить: имбирный чай с лимоном и медом, смесь из чеснока и меда, теплые ингаляции с ромашкой и эвкалиптом, куриный бульон и ягодные морсы.

Помните, что при ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу.