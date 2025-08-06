Общественная Служба Новостей: медленная ходьба полезна для людей с проблемами сердца

Ходьба полезна для здоровья, но ее интенсивность и цели могут различаться. Быстрая ходьба на свежем воздухе улучшает физическое и психическое состояние. Однако скорость ходьбы у всех разная, и возникает вопрос, какая скорость наиболее эффективна? На этот вопрос ответила Общественная Служба Новостей .

Медленная ходьба (30–60 минут) — безопасный вариант нагрузки. Она полезна для людей с проблемами сердца, помогает снизить давление и уровень холестерина в крови, улучшить циркуляцию крови и работу кровеносной системы. Медленные прогулки способствуют снижению веса и улучшению сна.

По данным издания BMJ Open, участники эксперимента, которые ходили по 10 000 шагов в течение четырех недель, отметили улучшение качества сна.

Быстрая ходьба помогает контролировать уровень сахара в крови, укрепляет сердце и сосуды, улучшает иммунитет и ментальное здоровье. Она способствует сжиганию лишних калорий и укреплению мышц, костей и суставов.

Спортивная ходьба — вид легкой атлетики, требующий определенной техники. Она повышает выносливость, улучшает работу дыхательной системы, помогает поддерживать стройность фигуры и снижает риск появления остеопороза. Однако неправильная техника может привести к травмам.

Людям с хроническими заболеваниями необходимо проконсультироваться с врачом перед началом занятий спортивной ходьбой.