Общественная Служба Новостей: худеющим стоит ограничить употребление напитков с тапиокой

Напитки с добавлением желейных шариков из тапиоки все чаще встречаются в кофейнях. Какой вред несет новомодный продукт, рассказала Общественная Служба Новостей .

По сути, тапиока является крахмалом. Она содержит большое количество калорий (358 на 100 граммов сухих жемчужин), а вот питательной ценности там очень мало. Худющим стоит ограничить употребление соответствующих блюд.

Кроме того, продукт представляет опасность для людей с аллергией на латекс. В тапиоке есть похожие по структуре белки‑аллергены.