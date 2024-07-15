Общественная Служба Новостей: газировку летом лучше заменить на воду с фруктами

Летом в жаркую погоду люди пьют гораздо больше, но утолять жажду лучше не газировкой, а другими напиткам. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

В частности, вместо сладких газированных напитков можно пить фруктовую воду. Такой напиток можно встретить на полках магазинов, но он часто содержат сахар, подсластители, консерванты и другие не самые полезные добавки.

Поэтому лучше приготовить фруктовую воду самостоятельно. Для этого потребуется чистая питьевая вода, мята, лайм или лимон, кусочки фруктов и ягод. Для более интересных вкусовых сочетаний можно добавить базилик или огурец. Такой напиток отлично утолит жажду, подарит энергию на весь день и не навредит здоровью.