Общественная Служба Новостей: алкоголь может усугубить состояние при высокой температуре

Повышение температуры — это признак того, что организм борется с инфекцией. В такой момент важно не навредить себе. Многие задумываются, можно ли употреблять алкоголь при недомогании. Общественная Служба Новостей выяснила, почему врачи не рекомендуют пить спиртное при повышенной температуре и как оно влияет на организм во время болезни.

Употребление алкоголя при температуре может привести к нежелательным последствиям. Вот некоторые из них:

Обезвоживание. Алкоголь ускоряет выведение жидкости из организма. При повышенной температуре тело и так теряет много воды, а спиртные напитки усугубляют ситуацию.

Нагрузка на печень. Печень работает в усиленном режиме, когда человек болеет. Спиртные напитки заставляют ее тратить ресурсы на расщепление этанола, вместо того чтобы бороться с инфекцией.

Снижение иммунитета. Алкоголь подавляет активность лейкоцитов, клеток, которые защищают нас от вирусов и бактерий. Даже небольшая доза алкоголя может ослабить иммунный ответ и продлить болезнь.

Нарушение терморегуляции. Алкоголь расширяет сосуды, создавая ложное ощущение тепла. На самом деле тело быстрее теряет тепло, что может привести к резким перепадам давления и ухудшению состояния.

Важно помнить, что алкоголь не является лекарством. При высокой температуре он может усугубить состояние и помешать выздоровлению.