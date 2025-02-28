Нутрициологи Деккер и Шарапова: блины лучше готовить на цельнозерновой муке

Нутрициологи Ольга Деккер и Юлия Шарапова рассказали газете «Взгляд» , как сделать традиционное блюдо Масленицы более здоровым.

«Полезные блины можно приготовить, если подойти к выбору ингредиентов с умом», — говорит нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

При приготовлении теста она рекомендует использовать цельнозерновую муку вместо обычной белой: в ней больше клетчатки, витаминов группы B и медленных углеводов, которые дают сытость без резких скачков сахара в крови. Кроме того, советует специалист, лучше добавить меньше сахара, а для жарки использовать минимальное количество масла.

Детский нутрициолог Юлия Шарапова также призывает заменять обычную муку в блинах на цельнозерновую, чтобы добавить блюду клетчатки. Печь блины лучше не на калорийных растительных маслах, а на твердых — например, кокосовом или топленом.

Эксперты рекомендуют следить за количеством съедаемых блинов, не налегать на сладкие или чрезмерно жирные начинки.