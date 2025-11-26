Нутрициолог Желянина рассказала, что куркума может укрепить иммунитет и замедлить старение

Нутрициолог Елена Желянина рассказала NEWS.ru , что куркума может укрепить иммунитет и замедлить старение. По ее словам, эта специя особенно полезна в холодное время года, так как помогает легче переносить инфекции.

Куркума используется в восточной медицине и кулинарии уже более четырех тысяч лет. Она мягко согревает и поддерживает организм, а содержащийся в ней куркумин обладает противовоспалительными свойствами, при этом действует мягче, чем медицинские препараты.

Кроме того, куркума защищает клетки от свободных радикалов, что замедляет процессы старения и поддерживает состояние кожи. «Антиоксиданты укрепляют иммунитет и помогают организму противостоять сезонным нагрузкам», — пояснила Елена Желянина.

Нутрициолог добавила, что куркума стимулирует желчевыделение и помогает справиться со вздутием и тяжестью после еды. Детям специю можно вводить в рацион с двух-трех лет, а добавки с куркумином — с семи лет, учитывая дозировку и переносимость.