Нутрициолог Вавилова рассказала о неочевидных признаках высыпаний на коже

На состояние кожи влияют не только питание, но и хронические заболевания ЖКТ, дефицит витаминов, стресс и скрытая пищевая непереносимость. Клинический нутрициолог Алена Вавилова рассказала Life.ru о факторах, которые могут вызывать высыпания.

Эксперт отметила, что избыточное употребление сахара, быстрых углеводов, жирной и острой пищи, недостаток клетчатки и витаминов формируют дисбаланс, негативно влияющий на кожу. Нарушения пищеварения, дисбактериоз или скрытые аллергические реакции создают благоприятный фон для воспалений.

Дефицит витаминов A, B6, E, цинка и омега-3 жирных кислот снижает барьерные функции кожи и может усиливать угревую сыпь. Эмоциональное напряжение и хроническая усталость повышают уровень кортизола, который провоцирует воспалительные процессы и ухудшает течение акне.

Для борьбы с прыщами важен комплексный подход. Рацион должен состоять из цельных продуктов: овощей, зелени, ягод, рыбы, яиц, нежирного мяса и круп. При отсутствии эффекта назначаются тесты на непереносимость лактозы, фруктозы, глютена, ферментативные нарушения и IgG-зависимые реакции на белки.

Правильный уход за кожей включает мягкое очищение, увлажнение и, при необходимости, средства с салициловой кислотой или ретиноидами под контролем дерматолога. Важен полноценный сон, снижение уровня стресса, физическая активность и отказ от курения. При хронических болезнях ЖКТ, гормональных нарушениях или тяжелых формах акне требуется консультация специалистов.