Нутрициолог Валеева: дефицит железа и витамина D может затруднить похудение

Нутрициолог Маргарита Валеева обсудила вопрос влияния биохимии на использование калорий телом. Ключевую роль играют гормоны, ферменты, реакции обмена веществ, а также баланс витаминов и минералов, сообщил RuNews24.ru .

По словам эксперта, дефицит железа, необходимого для доставки кислорода к тканям, снижает скорость обмена веществ.

«Когда его недостаточно, обмен веществ замедляется, что порождает хроническую усталость. Организм переходит в режим энергосбережения», — пояснила специалист.

Валеева также отметила важность витамина D для контроля массы тела. Нутриент участвует в регуляции уровня инсулина и влияет на аппетит. Его нехватка может стать причиной воспалительных процессов и увеличения веса.