Нутрициолог Тодорова напомнила о пользе тыквы для сердца и нервной системы

Ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова поделилась информацией о пользе тыквы, выделив ее значимость для женского здоровья и сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru .

По словам эксперта, кожура тыквы богата пищевыми волокнами, а мякоть насыщена бета-каротином, который преобразуется организмом в витамин A, поддерживающий зрительную функцию.

Эксперт также отметила высокое содержание магния и цинка в семенах тыквы, способствующих улучшению состояния нервной системы и нормализации сна.

Как пояснила медик, систематическое употребление оранжевого плода помогает контролировать артериальное давление и укреплять сердце.