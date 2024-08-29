Нутрициолог Ткачев: регулярный сон нормализует выработку гормона голода и гормона насыщения

Чтобы оставаться стройным и иметь как можно меньше морщин, необходимо позаботиться о  качественном и регулярном сне. Об этом изданию Life рассказал нутрициолог, тренер Александр Ткачев.

По словам эксперта, регулярный сон нормализует выработку гормона голода (грелина) и гормона насыщения (лептина). Если человек хочет сбросить лишние килограммы, ему, в первую очередь, необходимо начать хорошо высыпаться.

«Хочешь избавиться от морщин и препятствовать их появлению — спи на спине. Доказано, что так положение головы благотворно сказывается на гладкости нашей кожи», — добавил Ткачев.

Тренер также обратил внимание на тренировки ног. Он отметил, что именно ноги являются вторым после сердца мышечным насосом для крови и лимфы.

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