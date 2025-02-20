Нутрициолог Титовченко посоветовала использовать при жарке кокосовое или топленое масло

Жарка считается вредным способом приготовления пищи, однако при его выборе важно использовать правильное масло, подчеркнула нутрициолог Наталия Титовченко в интервью радио Sputnik .

Специалист рекомендовала отдавать предпочтение насыщенным жирам: топленому сливочному маслу, кокосовому маслу или смальцу, который можно вытопить из утиного или гусиного жира. У этих продуктов высокая точка дымления (более 200°C), что снижает выделение вредных веществ.

Также подойдет растительное масло авокадо, однако рафинированное масло лучше избегать, поскольку оно содержит трансжиры, а при переработке из масла удаляются почти все полезные вещества, резюмировала Титовченко.