Нутрициолог Титова посоветовала включить в зимний рацион местные сезонные фрукты

Нутрициолог Ольга Титова поделилась с « ФедералПресс » рекомендациями по выбору фруктов в холодное время года.

Эксперт подчеркнула, что зимний рацион должен не только «поставлять витамины» из различных плодов, но и помогать поддерживать здоровье, укреплять жизненную энергию и согревать организм.

«Фрукты помогают поддерживать наше здоровье в холодный сезон, если выбирать их осознанно», — отметила специалист.

Она посоветовала отдавать предпочтение местным сезонным фруктам, которые созревали в естественных условиях региона проживания, а также плодам, способным долго храниться, например яблокам, грушам и айве. Замороженные ягоды с летне-осеннего сезона также являются отличным выбором.