Нутрициолог Тиханычева: содержание антиоксидантов в черешне помогает защищать организм от преждевременного старения

Высокое содержание антиоксидантов в черешне помогает защищать организм от окислительного стресса и преждевременного старения. Об этом изданию «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Плюс этой ягоды заключается и в противовоспалительных свойствах. В состав черешни входят вещества, которые помогают снизить воспалительные процессы в организме. Ее рекомендуют есть людям, страдающим артритами и подагрой.

С осторожностью черешню следует употреблять тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку ягода вызывает вздутие и газообразование. Диабетикам и аллергикам также не рекомендуется налегать на черешню.

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