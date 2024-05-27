Нутрициолог Тиханычева назвала чернику лидером среди ягод по содержанию антиоксидантов

Черника содержит больше всего антиоксидантов по сравнению с остальными ягодами. Об этом рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева в беседе с Life.
По словам специалиста, черника способствует хорошей работе кишечника, повышает остроту зрения и делает стенки сосудов более эластичными и прочными. Также ягода стимулирует аппетит и помогает продлить молодость.
Помимо черники, большое количество полезных микроэлементов содержится в малине и черной смородине, отметила Тиханычева.