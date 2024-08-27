Нутрициолог Тиханычева: ежевика понижает «плохой» холестерин и улучшает здоровье сосудов

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева в беседе с изданием «Страсти» рассказала о полезных свойствах ежевики. По словам эксперта, эта ягода способна снижать «плохой» холестерин и улучшать здоровье сосудов.

В ежевике содержатся антиоксиданты, такие как антоцианы, кверцетин и эллаговая кислота. Все они способствуют защите клеток от окислительного стресса и предотвращают развитие хронических заболеваний.

Витамин С, содержащийся в ягоде, укрепляет иммунитет и способствует синтезу коллагена, а витамин К нормализует свертываемость крови, добавила нутрициолог.