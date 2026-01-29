Нутрициолог Степаненко развеяла миф, что для поддержания здоровья нужны дорогие суперфуды

Нутрициолог «СМ-Клиники» Марина Степаненко в интервью «Газете.Ru» развеяла миф о том, что для поддержания здоровья нужны дорогие суперфуды. Она назвала доступные продукты, которые эффективно восполняют дефицит витаминов и микроэлементов.

Одним из таких продуктов является морская капуста. По словам эксперта, она лидирует по содержанию йода: всего 100 граммов растения покрывают суточную потребность взрослого человека. Кроме того, морская капуста богата магнием, железом, калием, витаминами A, E, K и B, написали «Известия».

Степаненко рекомендует добавлять до двух столовых ложек сушеной или замороженной морской капусты без добавок в салаты, супы или гарниры три раза в неделю.

Еще один полезный продукт — горох. Нутрициолог подчеркивает, что речь идет о цельной крупе, а не о консервированном продукте. Горох — это источник растительного белка и клетчатки, которая помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови. Для предотвращения вздутия Степаненко рекомендует добавлять специи при готовке и начинать с небольших порций.

Семена льна также заслуживают внимания. Они содержат омега-3 жирные кислоты и мощные антиоксиданты — лигнаны. Степаненко советует молоть семена в кофемолке и добавлять их в каши, йогурты или смузи либо использовать нерафинированное льняное масло в холодных блюдах.

Атлантическая сельдь — доступный источник омега-3, витамина D и качественного белка. Нутрициолог рекомендует выбирать мелкую, слабосоленую рыбу без консервантов.

Завершает список говяжья печень. Она содержит витамины A, B12, а также железо, медь, цинк и селен в легко усвояемой форме. Нутрициолог рекомендует выбирать печень молодых животных и готовить ее на пару или тушить с луком.